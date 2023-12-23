Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении

«Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по докладам наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом инфракрасных ловушек и успешно вернулись на аэродром базирования.
Как уточнил летчик с позывным «Джусай», слова которого приводит МО РФ, полет выполнялся в составе пары. Скорость полета на минимальной высоте составляла 800 километров в час.
Минобороны РФ также опубликовало видеоролик, на котором показана подготовка самолетов к вылету, взлет пары штурмовиков, полет на предельно низкой высоте и нанесение удара. Также видно, как после удара самолеты отстреливают тепловые ловушки и уходят.