Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении

Отмечается, что, по докладам наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом инфракрасных ловушек и успешно вернулись на аэродром базирования.