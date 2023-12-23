В Хабаровском крае завели дело на районную чиновницу за поддельный диплом

В Хабаровском крае уволили сотрудницу администрации Ванинского района за поддельный диплом. Против муниципальной служащей возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Ранее в ходе проверки выяснилось, что начальник отдела по управлению муниципальным имуществом использовала поддельный диплом о высшем образовании при трудоустройстве. Помимо этого, чиновница внесла недостоверную информацию в декларацию о расходах, доходах и об имуществе супруга.
«Прокурор района внес главе поселения представление. По результатам его рассмотрения начальник отдела уволена в связи с утратой доверия», — сообщили в надзорном ведомстве.
Против муниципальной служащей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права». Максимальное наказание, которое может грозить чиновнице в случае признания виновной — год лишения свободы. Ход расследования дела контролирует районная прокуратура.