В Хабаровском крае завели дело на районную чиновницу за поддельный диплом

Ранее в ходе проверки выяснилось, что начальник отдела по управлению муниципальным имуществом использовала поддельный диплом о высшем образовании при трудоустройстве. Помимо этого, чиновница внесла недостоверную информацию в декларацию о расходах, доходах и об имуществе супруга.