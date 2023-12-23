ВС РФ уничтожили два танка Leopard 2 на купянском направлении

«В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах озера Лиман, Синьковки и Ивановки. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Зыбинский, в направлении Жегловки и Тернов также были отражены две контратаки украинских боевиков.
Кроме того, начальник пресс-центра Западной группировки войск добавил, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» под командованием сержанта Владимира Лобаева уничтожил танк Leopard 2 в районе населенного пункта Терны. По его словам, суммарно потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два танка Leopard 2, два бронетранспортера М113, два миномета, четыре пикапа и орудие Д-20.
Ранее, 19 декабря, Зыбинский сообщил, что подразделения Западной группировки российских войск отразили 10 контратак штурмовых групп украинской армии в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на купянском направлении. Также были ликвидированы один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты (БМП), два бронетранспортера, одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 «Гвоздика» и два миномета.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.