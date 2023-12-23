ВС РФ уничтожили два танка Leopard 2 на купянском направлении

Кроме того, начальник пресс-центра Западной группировки войск добавил, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» под командованием сержанта Владимира Лобаева уничтожил танк Leopard 2 в районе населенного пункта Терны. По его словам, суммарно потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два танка Leopard 2, два бронетранспортера М113, два миномета, четыре пикапа и орудие Д-20.