Грузовой поезд сошёл с рельсов в Хабаровском крае после столкновения с фурой

Около 3 часов по местному времени 23 декабря в Амурском районе Хабаровского края грузовой поезд столкнулся со стоявшей на путях фурой и вышел из колеи пути с опрокидыванием. Пострадавших в аварии нет, Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По данным ведомства, ЧП случилось на 277 километре перегона Падали-Эльбан Дальневосточной железной дороги. Проводятся аварийно-восстановительные работы, задержано движение пассажирского поезда сообщением «Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск».