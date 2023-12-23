Трое хабаровчан осуждены к реальным срокам в колонии за продажу тигра

Суд Индустриального района Хабаровска вынес приговор трём местным жителям, обвиняемым в попытке продажи туши амурского тигра. За незаконный сбыт особо ценного дикого животного из видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, граждане отправлены в колонию общего режима на сроки от 4 лет до 4 лет и 8 месяцев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По версии следствия, один из мужчин в 2023 году наткнулся в тайге на тушу застреленного тигра и решил заработать на находке. Продать зверя ему помогали два приятеля, граждане нашли потенциального покупателя и договорились о сумме сделки — 700 тысяч рублей.