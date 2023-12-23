Россиян предупредили о «новогодней» уловке мошенников

По его словам, злоумышленники часто используют «технику страха», чтобы пользователь перешел по ссылке или открыл вложение. К примеру, в письме указывается, что посылка будет возвращена обратно, если он немедленно не совершит те или иные действия. В реальности службы доставки, как правило, совершают две или три попытки доставить до получателя его посылку, прежде чем вернуть ее в пункт отправки.