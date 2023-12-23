Смертельная авария после выезда с острова Русский произошла во Владивостоке

Смертельная авария произошла во Владивостоке в ночь на 23 декабря. Полиция города организовала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Подробности — в материале.
По предварительной информации, 33-летний водитель машины Toyota Ist ехал с острова Русский в сторону улицы Катерной. В районе дома на Бархатной, 13, он наехал на пешехода. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
На место аварии приехали сотрудники скорой помощи, но спасти пострадавшего не удалось, он умер в машине медиков.
Стаж вождения автомобилиста — 12 лет. По факту смертельной аварии полиции организовала проверку. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить все детали ДТП. Когда закончится расследование, будет принято законное решение.