Многодетную семью спасли на пожаре в Ангарске

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в полпервого ночи. К моменту прибытия пожарных двух взрослых и троих детей (11 месяцев, 8 и 9 лет) на балконе. Взрослые звали на помощь, из окон квартиры шёл дым. В охваченную огнём квартиру прошли пожарные и вывели людей, обеспечив их индивидуальными средствами защиты. В результате слаженных действий огонь погасили за пять минут, никто не пострадал. К пожару привело короткое замыкание в электрическом обогревателе. На месте происшествия работают дознаватели МЧС.