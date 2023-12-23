Многодетную семью спасли на пожаре в Ангарске

Прошедшей ночью в Ангарске произошёл пожар на шестом этаже двенадцатиэтажки в 18 квартале, сообщили irk.aif.ru в региональном управлении МЧС. Пожарные сняли с балкона горящей квартиры многодетную семью, ещё 27 жильцов подъезда эвакуировались самостоятельно.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в полпервого ночи. К моменту прибытия пожарных двух взрослых и троих детей (11 месяцев, 8 и 9 лет) на балконе. Взрослые звали на помощь, из окон квартиры шёл дым. В охваченную огнём квартиру прошли пожарные и вывели людей, обеспечив их индивидуальными средствами защиты. В результате слаженных действий огонь погасили за пять минут, никто не пострадал. К пожару привело короткое замыкание в электрическом обогревателе. На месте происшествия работают дознаватели МЧС.