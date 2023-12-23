«Прицеп оторвался, перевернулся». Выпавшие из лесовоза бревна убили женщину на остановке под Ганцевичами

В сообщении сказано, что 22 декабря примерно в 18 часов на 13 километре автодороги Н-1 Огаревичи — Чудин — граница Минской области 36-летний водитель вез в лесовозе MAN лесоматериал. Согласно предварительным данным, в какой-то момент случился занос, после чего прицеп оторвался и перевернулся. Выпавшие бревна упали на женщину, стоявшую на остановке. Она погибла.