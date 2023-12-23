В Казани ищут виновника ДТП с участием каршеринга на улице Нариманова

В Казани на улице Нариманова произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. По словам арендатора транспортного средства, после того как он оставил машину на парковке и ушёл обедать, обнаружил повреждения на бампере, которых ранее не было, передает наш корреспондент.