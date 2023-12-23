Астанчанка оставила сожителя без 23 млн тенге и элитного внедорожника

Как сообщили в пресс-службе столичного ДП 23 декабря, в полицию обратился руководитель ТОО, который вместе с сожительницей отправился по делам в город Косшы. Он рассказал, что 20 декабря женщина куда-то исчезла — вместе с внедорожником Lexus 570 и сумкой, в которой находились 23 млн тенге.