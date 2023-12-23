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Астанчанка оставила сожителя без 23 млн тенге и элитного внедорожника

Досудебное расследование начали в отношении астанчанки, которая незаконно «позаимствовала» у сожителя дорогой автомобиль и крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Как сообщили в пресс-службе столичного ДП 23 декабря, в полицию обратился руководитель ТОО, который вместе с сожительницей отправился по делам в город Косшы. Он рассказал, что 20 декабря женщина куда-то исчезла — вместе с внедорожником Lexus 570 и сумкой, в которой находились 23 млн тенге.

По словам мужчины, сожительница воспользовалась его кратковременной отлучкой и уехала на его автомобиле, прихватив деньги.

Спустя некоторое время 52-летнюю подозреваемую задержали в арендованной квартире. Идет досудебное расследование по ч. 2 ст. 389 УК РК (самоуправство).

Ранее в декабре житель ВКО угнал автомобиль и устроил на нем аварию.