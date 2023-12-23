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СГБ задержала граждан, пытавшихся продать почти 530 тысяч фальшивых долларов

У задержанных изъяли фальшивые доллары США, которые были ввезены из России и Кыргызстана.
СГБ задержала граждан, пытавшихся продать почти 530 тысяч фальшивых долларов — видео
Источник: t.me/uzauz

Сотрудники СГБ пресекли несколько фактов, связанных со сбытом фальшивой иностранной валюты. В частности, при продаже фальшивых $19 250 был задержан житель Сурхандарьинской области. Он пытался продать 385 фальшивых купюр номиналом $50 за настоящие $10 000.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что он приобрел их у жителя Кашкадарьинской области, который ввез их из России. Он также был задержан.

Подобный инцидент произошел в Андижанской области. Двое жителей Кургантепинского района пытались продать фальшивые $500 тыс. за настоящие $325 тыс. Они были задержаны, когда для начала планировали продать $7,6 тыс., ввезенные из Кыргызстана.

Еще один факт был пресечен в столице. При досмотре автомобиля Lacetti на посту «Эркин» в Чиланзарском районе у пассажира, ранее судимого за мошенничество, были обнаружены поддельные $8,9 тыс. Выяснилось, что задержанный пытался продать в Ташкенте фальшивые деньги, которые были изготовлены в Турции и ввезены в Узбекистан через Кыргызстан.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.