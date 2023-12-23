СГБ задержала граждан, пытавшихся продать почти 530 тысяч фальшивых долларов

Еще один факт был пресечен в столице. При досмотре автомобиля Lacetti на посту «Эркин» в Чиланзарском районе у пассажира, ранее судимого за мошенничество, были обнаружены поддельные $8,9 тыс. Выяснилось, что задержанный пытался продать в Ташкенте фальшивые деньги, которые были изготовлены в Турции и ввезены в Узбекистан через Кыргызстан.