В Воронеже сняли на видео снос известного кафе

В Коминтерновском районе Воронежа в пятницу, 22 декабря, проводили снос кафе «Венеция» (улица Владимира Невского, 31/1), признанного самовольной капитальной постройкой. Владелец заведения не исполнил судебное решение о демонтаже кафе в добровольном порядке, после чего сносом «Венеции» занялась городская администрация. Подрядчика определили по результатам торгов. Пресс-служба мэрии опубликовала видео работ.
По условиям контракта, подрядчику необходимо не только снести саму постройку, но и освободить площадку от строительного мусора. Работы необходимо завершить до конца года.
РИА «Воронеж» рассказывало, что начальная цена контракта на снос кафе «Венеция» составляла 1 млн 243,2 тыс. рублей. Объем всей конструкции составлял 2,2 тыс. куб. м.
Мероприятия по демонтажу капитального самостроя находятся на контроле областной комиссии, созданной решением губернатора Александра Гусева. Координирует ее деятельность заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов.