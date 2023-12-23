В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ДТП в Ростовской области

Ранее сообщалось, что авария произошла в субботу утром на 35-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь». Водитель Great Wall, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом.
«В результате ДТП в Кагальницком районе Ростовской области погибли 4 человека, пострадали еще 14 человек: 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести, троим медицинская помощь оказана амбулаторно», — говорится в сообщении.
Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.