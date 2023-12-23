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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ДТП в Ростовской области

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли и 14 пострадали в ДТП в Ростовской области, 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что авария произошла в субботу утром на 35-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь». Водитель Great Wall, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом.

«В результате ДТП в Кагальницком районе Ростовской области погибли 4 человека, пострадали еще 14 человек: 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести, троим медицинская помощь оказана амбулаторно», — говорится в сообщении.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.