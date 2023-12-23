Людей эвакуировали из «Хан-Шатыра» в Астане (видео)

Предварительная информация по пожару: 23 декабря в 14−00ч пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре по адресу пр. Туран 37, ТРЦ «Хан шатыр».
По прибытии огнеборцев уже через 5 минут установлено, что с заднего входа идёт чёрный густой дым, происходит горение отдельно стоящей трансформаторной подстанции на 10 Кв и кабельная шахта на 0 этаже. Угрозы распространения нет.
Жертв и пострадавших нет. На месте над ликвидацией работают пожарные подразделения в составе 66 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС г. Астаны.