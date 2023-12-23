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Грузовик повредил купол главной пермской ёлки на эспланаде

Купол обещают восстановить в ближайшее время.
Источник: Администрация города Перми

Купол главной городской ели повредил водитель спецтехники во время строительства ледового городка, сообщает администрация Перми.

«Водитель нарушил инструкции по работе на площадке, вследствие чего конструкция купола была повреждена. В ближайшие дни купол восстановят, на дату открытия ледового городка происшествие не повлияет», — пояснили в мэрии.

Также сообщается, что в отношении сотрудника подрядной организации проведут проверку.

Напомним, в этом году ледовый городок в центре Перми будет посвящён сказкам. Его откроют 30 декабря.

несчастный случай