Сбой в движении поездов произошел на пятой линии метро в Петербурге

В Петербурге произошел сбой в движении поездов на пятой линии метро. Из-за этого составы ездили с увеличенным интервалом. Об этом днем 23 декабря сообщает пресс-служба «Петербургского метрополитена».
— Сбой в движении поездов произошел по технической причине. В составе была техническая неисправность, — говорится в сообщении ведомства.
К счастью, пассажирам пришлось терпеть не удобства всего несколько минут. Интервал быстро восстановили, и линия начала работать в штатном режиме. Что за поломка была у поезда, не сообщается.
Напомним, ранее в Петербурге закрыли станцию «Сенная площадь» из-за провалившихся ступеней на входе в вестибюль. Сейчас там идет ремонт.