СК возбудит дело после смерти младенца в пермской больнице

ПЕРМЬ, 23 дек — РИА Новости. Четырёхмесячная девочка умерла в больнице в Пермском крае, глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СКР, СМИ опубликовали информацию о смерти четырёхмесячной девочки в медицинском учреждении пермского Кудымкара, при этом мать ребенка считает, что малышке не оказали необходимой помощи.
«Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Д. В. Головкину возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении.