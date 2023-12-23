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В смертельном ДТП с микроавтобусом в Кагальницком районе пострадали 12 человек

Пострадавших в ДТП в Кагальницком районе отвезли в больницы Кагальника и Батайска.
Источник: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

В ДТП с четырьмя погибшими, которое произошло в Кагальницком районе на трассе «Ростов — Ставрополь», пострадали 12 человек. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

В донском МЧС отметили, что спасатели деблокировали пострадавших и передали их медикам. Те их отвезли в медучреждения Кагальницкого района и Батайска.

Напомним, что, по предварительным данным ГИБДД, авария произошла в 7.50 утра, когда водитель легкового автомобиля «Грейт Вол» не справился с управлением. Его машина столкнулась с микроавтобусом.

А аварии погибли четыре человека: 49-летний водитель «Грейт Вол», его 43-летний пассажир, 59-летний водитель микроавтобуса и 58-летний пассажир.

Сейчас на месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства случившегося.