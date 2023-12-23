В смертельном ДТП с микроавтобусом в Кагальницком районе пострадали 12 человек

В ДТП с четырьмя погибшими, которое произошло в Кагальницком районе на трассе «Ростов — Ставрополь», пострадали 12 человек. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.
В донском МЧС отметили, что спасатели деблокировали пострадавших и передали их медикам. Те их отвезли в медучреждения Кагальницкого района и Батайска.
Напомним, что, по предварительным данным ГИБДД, авария произошла в 7.50 утра, когда водитель легкового автомобиля «Грейт Вол» не справился с управлением. Его машина столкнулась с микроавтобусом.
А аварии погибли четыре человека: 49-летний водитель «Грейт Вол», его 43-летний пассажир, 59-летний водитель микроавтобуса и 58-летний пассажир.
Сейчас на месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства случившегося.