Очевидец рассказал о ДТП с тремя грузовиками на Тюменском тракте

«Ему потребовалось экстренно начать тормозить, он понял, что не может. Очень скользко. У него был вариант или уходить направо, врезаться в обочину правую, но там была машина, одна или две», — рассказал очевидец порталу E1.RU. Он уточнил, что вторым вариантом водителя было не тормозить, уходя от столкновения с легковым автомобилем, и врезаться в две фуры, которые шли перед ним.