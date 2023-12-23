Пенсионерка погибла при пожаре на улице Белинского в Нижнем Новгороде

75-летняя пенсионерка погибла при пожаре в многоквартирном доме на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, информация о пожаре поступила в 11:20. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели густой дым из окна на втором этаже, а в подъезде было сильное задымление.
С помощью дыхательных масок было спасено пять жителей, а 25 человек были эвакуированы. Пожар, площадью 15 кв. метров, ликвидировали менее чем через 30 минут.
В ликвидации пожара участвовало 46 человек и 12 единиц техники. Причина произошедшего пока не установлена.