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В Екатеринбурге сожгли внедорожник судьи

В Екатеринбурге сожгли внедорожник судьи Чкаловского районного суда. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомлённый источник.
Источник: Комсомольская правда

Hyundai Creta загорелся посреди ночи на улице Кулибина. Специалисты установили, что иномарку подожгли. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

Редакция запросила комментарий в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

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