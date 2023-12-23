В Екатеринбурге сожгли внедорожник судьи

Hyundai Creta загорелся посреди ночи на улице Кулибина. Специалисты установили, что иномарку подожгли. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
Редакция запросила комментарий в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
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Hyundai Creta загорелся посреди ночи на улице Кулибина. Специалисты установили, что иномарку подожгли. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
Редакция запросила комментарий в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.