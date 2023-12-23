В Астане произошел пожар в ТРЦ «Хан шатыр»

«При этом имеет место травмирование среди населения в результате неосторожного обращения пиротехническими изделиями. Так, в новый 2023 год за помощью в медицинские учреждения с различными травмами обратились 13 человек, в том числе 3 детей. Всего за последние 5 лет пострадало 47 человек, 25 из которых дети», — сказал начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов.