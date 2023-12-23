В Астане произошел пожар в ТРЦ «Хан шатыр»

АЛМАТЫ, 23 дек — Sputnik. В Астане в торгово-развлекательном центре «Хан-Шатыр» произошел пожар, горит трансформаторная подстанция, сообщила пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).
«23 декабря в 14−00 (11:00 мск) пожарные подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны выехали на поступившее сообщение о пожаре по адресу проспект Туран, 37, ТРЦ “Хан шатыр”. Происходит горение отдельно стоящей трансформаторной подстанции на 10 кВт и кабельной шахты на 0 этаже», — говорится в сообщении.
По данным городского ДЧС, угрозы распространения нет, жертв и пострадавших нет.
Над ликвидацией работают пожарные подразделения в составе 66 человек личного состава и 14 единиц техники.
Ранее в ДЧС Алматы сообщили, что около 20% пожаров в новогодние праздники случаются из-за пиротехники.
Так, за последние 5 лет в городе произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине пиротехники.
«При этом имеет место травмирование среди населения в результате неосторожного обращения пиротехническими изделиями. Так, в новый 2023 год за помощью в медицинские учреждения с различными травмами обратились 13 человек, в том числе 3 детей. Всего за последние 5 лет пострадало 47 человек, 25 из которых дети», — сказал начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов.
Он заявил, что ДЧС проводит комплекс профилактических мероприятий для предупреждения пожаров, в частности связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий. Например, проводит совместные рейды по местам продажи пиротехники.