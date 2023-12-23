Экс-чиновника из Актобе взяли под стражу в зале суда

Экс-чиновник уверял, что когда подписывал акты о выполненных работах, там уже стояли подписи ответственных за авторский и технический надзоры. В марте 2020 года он сам делал замечания подрядчику, на тот момент работы были выполнены уже на 90 процентов. Но завершить их в срок подрядная компания не смогла из-за пандемии, а позже она стала банкротом. Только в 2023 году осветили все улицы по этому проекту, но в эксплуатацию объект еще не приняли, так как нет письма от подрядчика об их завершении. Арман Сарбаев заключил, что работал по закону, у него не было цели создавать видимость исполнения плана, а когда он подписывал акты, то не знал о том, что подрядчик указал невыполненные объемы, и вообще в этом вопросе он не разбирался.