Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Макаровка в ДНР.
«Суточные потери противника составили до 65 военнослужащих, три пикапа, самоходные артиллерийские установки “Акация” и “Гвоздика”, а также две гаубицы Д-30», — говорится в сводке министерства.