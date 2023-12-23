Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Макаровка в ДНР.