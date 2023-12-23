МО РФ заявило о перехвате шести снарядов HIMARS и «Ураган»

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 554 самолета, 261 вертолет, 9 991 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 279 танков и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 618 единиц специальной военной автомобильной техники.