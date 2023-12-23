СМИ: студентка из Воронежа перевозила кокаин на миллиарды рублей

МК утверждает, что одну из задержанных зовут Аника, она якобы живет в Воронеже и учится на медика. — Не так давно она вышла замуж и родила ребенка, сейчас малышу 1 год. С мужем, по словам родных, Аника не очень ладила, но до развода дело не дошло. После родов девушка взяла академический отпуск. Родственники подтверждают, что Аника из благополучной семьи, подрабатывала администратором в ресторане, у нее есть свое жилье и автомобиль. При этом раньше она не была замечена ни в чем-то противозаконном, ни в употреблении наркотиков, — пишет МК.