СМИ: студентка из Воронежа перевозила кокаин на миллиарды рублей

В среду, 20 декабря, в ФСБ сообщили об изъятии 673 кг кокаина. По данным силовиков, международная преступная группировка пыталась использовать территорию РФ для транзита и сбыта наркотиков. По оценкам ведомства, оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей, а розничный сбыт мог бы принести синдикату не менее 6,5 млрд рублей. Задержаны двое граждан России, участвовавшие в этой масштабной преступной операции. Одна из задержанных — 20-летняя студентка из Воронежа, сообщает МК в субботу, 23 декабря.
— Установлены двое граждан России, прибывшие в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также транспортировка наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза. Для совершения преступления наркокурьеры использовали арендованное на подставное лицо транспортное средство, а также поддельные документы — паспорт и водительское удостоверение, — говорится в официальном сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
МК утверждает, что одну из задержанных зовут Аника, она якобы живет в Воронеже и учится на медика. — Не так давно она вышла замуж и родила ребенка, сейчас малышу 1 год. С мужем, по словам родных, Аника не очень ладила, но до развода дело не дошло. После родов девушка взяла академический отпуск. Родственники подтверждают, что Аника из благополучной семьи, подрабатывала администратором в ресторане, у нее есть свое жилье и автомобиль. При этом раньше она не была замечена ни в чем-то противозаконном, ни в употреблении наркотиков, — пишет МК.
По информации издания, девушка 5 декабря сказала родным, что ей нужно съездить в Москву по просьбе подруги, которая живет в Латинской Америке. Та якобы предложила студентке подзаработать на перевозке неких документов. Аника перестала выходить на связь с родственниками 7 декабря. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Задержанных поместили под стражу. — Российское уголовное законодательство предусматривает в качестве наказания за совершенное преступление вплоть до пожизненного лишения свободы, — говорится в сообщении ФСБ.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало об уголовном деле в отношении десяти участников преступного сообщества, которое занималось сбытом наркотиков на территориях Воронежской и Тульской областей.