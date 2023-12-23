Столичный таксист распылил в лицо незнакомцу перцовый газ

Обвиняемый работает водителем в службе такси. Днем он проезжал по ул. Романовская Слобода и увидел припаркованный с включенной аварийной сигнализацией автомобиль, рядом с которым находился водитель. Между ними возникла словесная перепалка — таксист возмутился, что авто мешает проезду. Мужчина подошел к нему, как вдруг злоумышленник, ничего не говоря, распылил тому в лицо перцовый газ и уехал. Таксиста вскоре задержали, возбудили уголовное дело. Вину в инкриминируемом преступлении горожанин полностью признал, в содеянном раскаялся.