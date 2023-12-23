Парень и девушка пострадали в ДТП с мусоровозом в Волгограде

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональной полиции, 22-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» напротив дома № 1б на улице Лермонтова проехал на красный свет и столкнулся с машиной «КамАЗ-420». Мусоровоз поворачивал со Второй продольной на улицу Кубинскую. В результате ДТП травмы получили водитель и 20-летняя пассажирка отечественной легковушки, их госпитализировали.