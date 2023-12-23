Под Волгоградом на многодетную мать напал волк

Нападение дикого зверя произошло в станице Островской Даниловского района Волгоградской области. О происшествии рассказал глава Даниловского района Волгоградской области Сергей Копытов.
В четверг, 21 декабря, многодетная мать услышала, как во дворе тревожно залаяли щенки, и вышла посмотреть, что происходит. Оказалось, что на территорию частного дома проник волк и набросился на домашних животных. Женщина испугалась, но не до такой степени, чтобы бросить питомцев в беде. Она попыталась прогнать волка палкой, однако это разозлило хищника, и он вцепился зубами ей в руку. К счастью, на крики примчались соседи и застрелили незваного лесного гостя из охотничьего ружья.
Как сообщил Сергей Копытов, пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую помощь. Пока она побудет под присмотром врачей. Мозг убитого зверя отправили на экспертизу, чтобы исключить бешенство. При этом он добавил, что подобных случаев в Даниловском районе раньше не было. Волки не нападали ни на животных, ни на людей. Однако местные жители говорят, что за пару дней до боя храброй женщины с волком видели его серых сородичей на окраине хутора Каменного.
Напомним, летом 2022 года под Волгоградом участник марафона Ultra 100 чуть не стал жертвой волка. Трагедии удалось избежать, спортсмен не пострадал, и помощь ему не понадобилась.