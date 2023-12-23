Под Волгоградом на многодетную мать напал волк

Как сообщил Сергей Копытов, пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую помощь. Пока она побудет под присмотром врачей. Мозг убитого зверя отправили на экспертизу, чтобы исключить бешенство. При этом он добавил, что подобных случаев в Даниловском районе раньше не было. Волки не нападали ни на животных, ни на людей. Однако местные жители говорят, что за пару дней до боя храброй женщины с волком видели его серых сородичей на окраине хутора Каменного.