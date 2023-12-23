Пассажир открыл аварийную дверь самолета в Алматы (видео)

Напомним, ранее вице-министром транспорта РК Талгатом Ластаевым было проведено рабочее совещание с АО «Air Astana» в связи с участившимися случаями замены воздушных судов Air Astana на неравноценные воздушные суда FlyArystan без соответствующего предварительного уведомления пассажиров. Авиакомпании были даны поручения: принять меры по минимизации практики замены ВС Air Astana на ВС FlyArystan; обеспечить и наладить работу по заблаговременному оповещению пассажиров в случае замены борта; выработать предложения по порядку выплаты компенсации пассажирам в случае замены борта; принять меры по увеличению количества резервных воздушных судов Air Astana с 1 до 2.