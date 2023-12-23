Пассажир открыл аварийную дверь самолета в Алматы (видео)

По информации официального Telegram-канала ведомства, 23 декабря 2023 года после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент — Алматы в 01.19 ночи по местному времени пассажир произвел открытие аварийной двери.
«Воздушный борт был проверен и допущен к выполнению полетов. Пассажир был передан сотрудникам МВД для принятия мер. В целях выяснения обстоятельств по данному случаю Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование как в отношении пассажира, допустившего самостоятельное открытие дверей, так и в отношении служб аэропорта, ответственных за подачу автотрапа», — отметили в КГА.
Напомним, ранее вице-министром транспорта РК Талгатом Ластаевым было проведено рабочее совещание с АО «Air Astana» в связи с участившимися случаями замены воздушных судов Air Astana на неравноценные воздушные суда FlyArystan без соответствующего предварительного уведомления пассажиров. Авиакомпании были даны поручения: принять меры по минимизации практики замены ВС Air Astana на ВС FlyArystan; обеспечить и наладить работу по заблаговременному оповещению пассажиров в случае замены борта; выработать предложения по порядку выплаты компенсации пассажирам в случае замены борта; принять меры по увеличению количества резервных воздушных судов Air Astana с 1 до 2.