23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе в результате аварии погиб ребенок. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 12.00 вблизи деревни Заскорки. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего транспортное средство оказалось на обочине, опрокинулось и упало в реку. Оказавшийся под водой 11-летний ребенок скончался на месте происшествия. Водитель и женщина-пассажир доставлены в Полоцкую городскую больницу.
Госавтоинспекция еще раз убедительно просит водителей быть предельно внимательными и ответственными на дорогах. Нужно отказаться от резких маневров и необдуманных перестроений, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.