В Полоцком районе в результате аварии погиб ребенок

Авария произошла сегодня около 12.00 вблизи деревни Заскорки. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего транспортное средство оказалось на обочине, опрокинулось и упало в реку. Оказавшийся под водой 11-летний ребенок скончался на месте происшествия. Водитель и женщина-пассажир доставлены в Полоцкую городскую больницу.