Победитель первенства России по боксу погиб в ДТП на Кубани

Спортсмен является трехкратным победителем первенства России и победителем первенства Европы по боксу. Ему было 25 лет. У Альберта Родионова остались жена и семилетняя дочь. В Федерации бокса России выразили соболезнования семье боксера и пообещали взять на себя все необходимые расходы в связи с его гибелью. Похороны пройдут 24 декабря в Волжском.



Маргарита Синкевич.