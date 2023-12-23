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Победитель первенства России по боксу погиб в ДТП на Кубани

В автомобильной аварии, которая произошла на территории Краснодарского края, погиб боксер Альберт Родионов. Об этом сообщили на странице Федерации бокса России во «ВКонтакте».

Спортсмен является трехкратным победителем первенства России и победителем первенства Европы по боксу. Ему было 25 лет. У Альберта Родионова остались жена и семилетняя дочь. В Федерации бокса России выразили соболезнования семье боксера и пообещали взять на себя все необходимые расходы в связи с его гибелью. Похороны пройдут 24 декабря в Волжском.

Маргарита Синкевич.