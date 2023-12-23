Пожилую женщину сбил грузовик на Дороге Жизни под Петербургом

ДТП на Дороге Жизни произошло около половины двенадцатого дня, стало известно «Фонтанке» 23 декабря. По предварительной информации, 27-летний водитель грузового автомобиля «БЦМ» неправильно выбрал скорость и совершил наезд на стоящий автомобиль «Ниссан». После этого грузовик занесло, и он влетел в силовое ограждение, а также сбил 76-летнюю женщину. Она ждала разрешительного сигнала на пешеходном переходе.