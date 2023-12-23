В Приднестровье маршрутка столкнулась с автомобилем: Пострадали семь пассажиров микроавтобуса и оба водителя

Вечером 22 декабря примерно в 16:25 на трассе Одесса-Брест, возле Первомайска, произошло ДТП, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
За рулем маршрутки марки «Мерседес» находился 63-летний мужчина. Во время движения водитель угодил в яму, потерял контроль над управлением.
В результате «Мерседес» выехал на встречку, столкнулся с автомобилем марки «Сеат» и вылетел в кювет.
Пострадали пассажиры микроавтобуса. Это 7 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Пациентов с травмами различной степени тяжести доставили в Днестровскую городскую больницу. Одного из них отпустили домой на амбулаторное лечение.
Госпитализация понадобилась и обоим водителям.
Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводится разбирательство.