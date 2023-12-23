В Сочи арестовали замдиректора Росзаповедцентра

Следствие установило, что подозреваемый за 23 миллиона рублей пообещал поспособствовать заключению с фирмой рекреационного соглашения на земельный участок в поселке Красная Поляна. По данным кубанского СК, часть взятки в размере миллиона рублей чиновник получил 20 декабря текущего года в одном из сочинских кафе. Тогда же мужчина был задержан оперативными службами.
«Следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю заместителю директора ФГБУ “Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела” предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении краевого СК.
Уточняется, что работа следователей продолжается, также проводится проверка в отношении иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.