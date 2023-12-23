В Сочи арестовали замдиректора Росзаповедцентра

Следствие установило, что подозреваемый за 23 миллиона рублей пообещал поспособствовать заключению с фирмой рекреационного соглашения на земельный участок в поселке Красная Поляна. По данным кубанского СК, часть взятки в размере миллиона рублей чиновник получил 20 декабря текущего года в одном из сочинских кафе. Тогда же мужчина был задержан оперативными службами.