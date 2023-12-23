В Молдове пропал 15-летний школьник: Его уже четыре дня не могут найти полицейские и волонтеры

Уже несколько дней полиция и волонтеры прочесывают окрестности в поисках пропавшего подростка, сообщает полиция.
15-летний школьник из села Хвртоп Чимишлийского района пропал 20 декабря. Об его исчезновении сообщили родители мальчика.
После нескольких дней поисков с участием волонтёров и общественности Полиция обращается за помощью к гражданам, чтобы найти несовершеннолетнего, пропавшего в городе Хыртоп Чимишлийского района.
Приметы: рост 1,50 м, карие глаза и каштановые волосы.
В день исчезновения был одет в черную куртку, синие брюки и белые ботинки.
Если вам известно о его местонахождении, позвоните по указанным номерам телефонов: 067 406185 или 112.