Волк напал на жительницу станицы под Волгоградом

На улицу хозяйка дома вышла, услышав отчаянный лай собак. Увидев, что на щенков кидается хищник, она схватила первое, что попалось под руку — а попалась длинная палка — и попыталась отогнать серого. Однако тот только еще больше разъярился и бросился на защитницу.