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Волк напал на жительницу станицы под Волгоградом

Увидев, что на щенков кидается хищник, она схватила попавшуюся под руку длинную палку и попыталась отогнать серого.
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Источник: AP 2023

Многодетной матери из станицы Островской Даниловского района пришлось защищать своих близких от волка. Дикое животное набросилось на женщину прямо в ее дворе.

На улицу хозяйка дома вышла, услышав отчаянный лай собак. Увидев, что на щенков кидается хищник, она схватила первое, что попалось под руку — а попалась длинная палка — и попыталась отогнать серого. Однако тот только еще больше разъярился и бросился на защитницу.

Женщину спасли земляки — услышав переполох и увидев, как соседка сражается с диким животным, один из мужчин вернулся в свой дом, схватил ружье и застрелил незваного гостя. Пострадавшую с прокушенной рукой доставили в больницу. На всякий случай ей сделали антирабическую вакцину, чтобы не допустить заражения бешенством. Ранее мертвую женщину нашли на дне хуторского колодца под Волгоградом.

флора и фауна