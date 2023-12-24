Волк напал на жительницу станицы под Волгоградом

Многодетной матери из станицы Островской Даниловского района пришлось защищать своих близких от волка. Дикое животное набросилось на женщину прямо в ее дворе.
На улицу хозяйка дома вышла, услышав отчаянный лай собак. Увидев, что на щенков кидается хищник, она схватила первое, что попалось под руку — а попалась длинная палка — и попыталась отогнать серого. Однако тот только еще больше разъярился и бросился на защитницу.
Женщину спасли земляки — услышав переполох и увидев, как соседка сражается с диким животным, один из мужчин вернулся в свой дом, схватил ружье и застрелил незваного гостя. Пострадавшую с прокушенной рукой доставили в больницу. На всякий случай ей сделали антирабическую вакцину, чтобы не допустить заражения бешенством. Ранее мертвую женщину нашли на дне хуторского колодца под Волгоградом.