Сафронов впервые прокомментировал свое дело о госизмене

Приговор журналисту по делу о госизмене вынес Мосгорсуд 5 сентября. Сафронов получил 22 года заключения, а также штраф в 500 тысяч рублей. Было установлено, что с 2015 по 2019 год он занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова.