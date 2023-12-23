В ДТП под Гусевом пострадали трое детей

По данным ведомства, в поселке Фурманово 23-летний водитель «Опеля» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено». В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров «Рено» в возрасте 5, 8 и 13 лет. Детей направили в детскую областную больницу.