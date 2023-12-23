В ФСБ заявили о военных спутниках для ГРУ в деле Сафронова

Следователь ФСБ также рассказал, что, по версии следствия, в конце 2015 года Сафронов встретился с политологом Демури Ворониным (имеет гражданство России и Германии), который представился руководителем консалтинговой компании из Германии, и передал тому информацию о сухопутной операции российской армии в Сирии, на тот момент секретной. Журналист, заявил Чабан, получил за это $200. Воронин тоже дал интервью для фильма Петрова и сообщил, что нашел журналиста, читая его статьи в СМИ, и связался с ним в социальных сетях.