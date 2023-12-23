СМИ: исламисты планировали теракты в Кёльне, Вене и Мадриде во время рождественских служб

В Кёльнском соборе, как указывает портал, для поиска взрывчатки была задействована собака-ищейка. Полиция хочет убедиться, что в соборе отсутствуют опасные предметы. «В связи с предупреждением об опасности для Кёльнского собора местная полиция с сегодняшнего вечера примет особые меры безопасности», — заявил газете Bild am Sonntag представитель правоохранительных органов Кёльна. Полиция не будет комментировать подробности в связи с продолжающимся расследованием.
«Даже если речь идет о кануне Нового года, в этот вечер мы примем все во внимание, чтобы обеспечить безопасность посетителей собора в канун Рождества. По согласованию с сотрудником службы безопасности собора после вечерней мессы церковь обыскивается служебными собаками, а затем запирается. Завтра все посетители будут проверяться перед входом в собор», — отметил глава криминальной полиции Кёльна Михаэль Эссер.
Полиция Вены также сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах в период рождественских праздников в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе. В зоне риска находится собор Святого Стефана.