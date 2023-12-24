Умер актер из «Глухаря» Алексей Черных

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта», — написал она в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

После окончания Школы-студии МХАТ в 2003 году Черных стал актером театра Et Cetera. Он получил известность благодаря ролям в сериалах «Ищейка», «Мент в законе» и «Глухарь». Также Черных был актером дубляжа, озвучив персонажей из фильмов Marvel, «Голодных игр» и «Алисы в Зазеркалье».