Спасатели вызволили пассажиров из смятого в ДТП авто в Костанае

Затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Холматро» они извлекли двух пострадавших из автомобиля марки Toyota и передали их сотрудникам скорой помощи. Всего на место происшествия выезжали четыре человека личного состава оперативно-спасательного отряда и одна единица техники.