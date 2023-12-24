Спасатели вызволили пассажиров из смятого в ДТП авто в Костанае

ДТП произошло 23 декабря в районе ТД «Апельсин».
Прибыв на место аварии, сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области первым делом отключили аккумуляторы на транспорте. Это было необходимо, чтобы избежать возгорания машины.
Затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Холматро» они извлекли двух пострадавших из автомобиля марки Toyota и передали их сотрудникам скорой помощи. Всего на место происшествия выезжали четыре человека личного состава оперативно-спасательного отряда и одна единица техники.
В ДЧС напомнили об осторожности и соблюдении правил дорожного движения, чтобы минимизировать риски возникновения аварий.