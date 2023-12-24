Серийный налётчик на женщин пойдёт под суд в Хабаровске

Менее чем за сутки серийного грабителя задержали. Пока шёл розыск, он успел продать гаджет на Центральном рынке за 4 тысячи рублей, а золотую цепочку — сдать в ломбард на улице Суворова за 5 тысяч рублей. Как выяснилось, налётчик уже сидел за разбои и грабежи, из колонии вышел в 2016 году.