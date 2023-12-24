Серийный налётчик на женщин пойдёт под суд в Хабаровске

Злоумышленник отнял у потерпевших ценные вещи, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Двойной разбой фигурант устроил в конце сентября этого года на территории Индустриального района. Первое нападение он совершил на женщину, которая шла с работы по улице Волочаевской. Грабитель зашёл в подъезд вслед за своей жертвой и, пригрозив ножом, вырвал у неё пакет, где лежал смартфон за 80 тысяч рублей.
Второе нападение произошло менее чем через час на улице Краснореченской. Злоумышленник действовал по аналогичной схеме: зашёл в подъезд вместе с хабаровчанкой, проехался с ней на лифте и подошёл со спины, пока та открывала дверь в квартиру.
«Держа в руке нож, налетчик потребовал отдать все ценные вещи. После сдернул с шеи жертвы золотую цепочку с крестиком стоимостью 50 тысяч рублей и скрылся. Крестик хабаровчанки он обронил в подъезде», — рассказали в МВД.
Менее чем за сутки серийного грабителя задержали. Пока шёл розыск, он успел продать гаджет на Центральном рынке за 4 тысячи рублей, а золотую цепочку — сдать в ломбард на улице Суворова за 5 тысяч рублей. Как выяснилось, налётчик уже сидел за разбои и грабежи, из колонии вышел в 2016 году.
Против хабаровчанина возбудили уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия его поместили в СИЗО. Дело закончили расследовать на текущей неделе и направили в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту может грозить до десяти лет лишения свободы.