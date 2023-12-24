В центре Хабаровска мужчина погиб на пожаре в деревянном доме

Огонь вспыхнул днём 23 декабря в двухэтажном деревянном доме по переулку Дьяченко, 3. В квартире на втором этаже горели домашние вещи, пламя вырывалось из окон. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались девять жильцов.