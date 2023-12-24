В центре Хабаровска мужчина погиб на пожаре в деревянном доме

Житель Хабаровска погиб на пожаре в деревянном доме. По словам соседей, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.
Огонь вспыхнул днём 23 декабря в двухэтажном деревянном доме по переулку Дьяченко, 3. В квартире на втором этаже горели домашние вещи, пламя вырывалось из окон. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались девять жильцов.
За полчаса пожар был локализован, а спустя 42 минуты — полностью ликвидирован. Его общая площадь составила 15 квадратных метров. В тушении было задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы техники.
«В ходе тушения пожара в горевшей квартире обнаружен погибший мужчина. По словам жильцов дома, сосед курил, что и могло при неосторожности привести к возгоранию», — сообщили в МЧС.
Точные причины и обстоятельства возгорания, которое привело к смерти человека, установят следователи и сотрудники Госпожнадзора.