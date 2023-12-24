Группировка «Юг» сбила на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ

Накануне, 23 декабря, сообщалось, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. Кроме того, стало известно, что российскими военными были сорваны сразу четыре попытки противника осуществить ротацию бойцов в районах Новодонецкого в ДНР и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике (ЛНР).