«Военную технику, которую прятали боевики ВСУ в лесопосадке <…>, вскрыли расчеты БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад”. По средствам связи координаты целей были переданы на пункт управления. Расчет станкового противотанкового гранатомета мотострелкового подразделения сразу прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль противника», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что украинские силовики использовали эти машины для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции.
«Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах», — сказал командир взвода с позывным «Панда».
По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска и села Терны. Потери противника составили примерно 15 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.