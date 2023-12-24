Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили транспорт ВСУ под Купянском

«Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах», — сказал командир взвода с позывным «Панда».