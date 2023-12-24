Асфальт провалился на дороге в Уральске

Как сообщил порталу пресс-секретарь ТОО «Батыс су арнасы» Бауыржан Гилажев, вчера, 23 декабря, во время аварийно-восстановительных работ обнаружен провал асфальтного покрытия на дорожном полотне по улицам С. Тюленина и Миханова. Как выяснилось, произошло обрушение верхнего свода канализационного коллектора по улице С. Тюленина в районе частного детского садика. В связи с происшествием было перекрыто дорожное движение по улице С. Тюленина в северном направлении от улицы Жолдыбаева до улицы Михановой.