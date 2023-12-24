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Два нефтяных танкера атакованы беспилотниками в Красном море

Нефтяные танкеры Blaamanen и Saibaba подверглись атаке беспилотниками в Красном море, сообщило Центральное командование Военно-морских сил США в соцсети X. Одно судно шло под норвежским флагом, второе принадлежит Габону и ходит под индийским флагом. По подсчетам Пентагона, это 14 и 15 нападение хуситов на коммерческие суда с 17 октября.
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Источник: AP 2023

Экипаж Blaamanen сообщил американским военным, что ударный беспилотник хуситов промахнулся, никто не пострадал, повреждений нет. Экипаж Saibaba сообщил, что беспилотник столкнулся с судном. О пострадавших не сообщалось. На сигнал бедствия ответил эсминец USS Laboon.

Накануне, 23 декабря, беспилотником было атакован танкер Chem Pluto у берегов Индии. Никто не пострадал. По данным Пентагона, БПЛА был запущен с территории Ирана.

В последние несколько месяцев торговые суда в Красном море часто подвергаются атакам со стороны йеменских хуситов. В связи с этим США объявили о запуске многонациональной миссии по обеспечению свободной навигации в Красном море.

Леонид Уварчев