Два нефтяных танкера атакованы беспилотниками в Красном море

Нефтяные танкеры Blaamanen и Saibaba подверглись атаке беспилотниками в Красном море, сообщило Центральное командование Военно-морских сил США в соцсети X. Одно судно шло под норвежским флагом, второе принадлежит Габону и ходит под индийским флагом. По подсчетам Пентагона, это 14 и 15 нападение хуситов на коммерческие суда с 17 октября.