Два нефтяных танкера атакованы беспилотниками в Красном море

Экипаж Blaamanen сообщил американским военным, что ударный беспилотник хуситов промахнулся, никто не пострадал, повреждений нет. Экипаж Saibaba сообщил, что беспилотник столкнулся с судном. О пострадавших не сообщалось. На сигнал бедствия ответил эсминец USS Laboon.
Накануне, 23 декабря, беспилотником было атакован танкер Chem Pluto у берегов Индии. Никто не пострадал. По данным Пентагона, БПЛА был запущен с территории Ирана.
В последние несколько месяцев торговые суда в Красном море часто подвергаются атакам со стороны йеменских хуситов. В связи с этим США объявили о запуске многонациональной миссии по обеспечению свободной навигации в Красном море.
Леонид Уварчев